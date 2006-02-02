Владелец «Фиорентины» о матче с «Юве»: «Второго пенальти не было. Мне противно то, что я увидел сегодня»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал итоги матча 22-го тура Серии А против (0:3).

«Я здесь в течение шести месяцев и никогда не критиковал судей, но сейчас я говорю, что судьи не могут решать исходы матчей.

Мне противно. Может быть, в первом случае пенальти был, но во втором, конечно, нет. Судьи не могут решать исходы матчей, они должны позволить футболистам делать свою работу на поле.

У «Ювентуса» внушительная зарплатная ведомость, им не нужна дополнительная помощь. Мне противно то, что я увидел сегодня, а также на прошлой неделе в матче с «Дженоа», а затем с «Интером».

Я никогда не говорил так, но пусть «Ювентус» будет сильнее нас на поле, не надо упрощать им дело таким образом. Ребята деморализованы, бедные ребята, мне больно за них. Это не пенальти», – сказал Коммиссо в разговоре с DAZN.

Первый пенальти был назначен за игру рукой защитника «Фиорентины» в штрафной площади. Арбитр Фабрицио Паскуа обращался к помощи системы ВАР, чтобы принять решение в этом эпизоде.

Второй 11-метровый был назначен за фол защитника «Фиорентины» Федерико Чеккерини на хавбеке «Юве» . В случае с этим пенальти арбитр также прибегал к помощи ВАР.

Оба удара реализовал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.