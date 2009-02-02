Иванович о ВАР: «Для меня это не футбол. «Реал» и «Барса» не взяли бы столько титулов, не будь в футболе ошибок»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

– За вашу карьеру в футболе произошло много перемен. Что вам нравится, а что, может быть, не очень? Что скажете о ВАР, например?

– Мне не нравится и никогда не будет нравиться ВАР. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех.

Знаете, это то же самое, как если бы защитник терял мяч, команда пропускала гол, а потом говорила бы: «Нет, так не пойдет, верните нам мяч». Так что я против ВАР. Футбол – такая игра, в которой соперника можно обмануть. Если судья не ошибается специально, то ВАР не нужен.

– В Англии же вообще при офсайде считают каждый миллиметр.

– Я не понимаю этого. Если бы в футболе не было ошибок, «Реал» бы не выиграл Лигу чемпионов 13 раз. И «Барселона» бы столько титулов не взяла. Но раз уж приняли такое решение, значит, мы должны адаптироваться и привыкать.

Мое мнение: футбол без ВАР лучше. ВАР убивает эмоции: игрок, забивший мяч, успевает отпраздновать гол, а потом судья через три минуты говорит ему, что гол не засчитан.

Футбол – живая игра, нужно давать ей идти. Сейчас больше говорят про ВАР, а ВАР – это же лишь маленькая часть футбола, значительно менее важная, чем сама игра, – сказал Иванович.