Виллиан близок к подписанию контракта с «Барселоной», он может перейти летом

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Вингер «Челси» Виллиан может стать игроком «Барселоны» по окончании сезона.

Каталонский клуб близок к тому, чтобы договориться о соглашении с 31-летним бразильцем, сообщает Marca. Представители «Барсы» уже несколько раз встречались с агентами игрока.

Виллиан отказывается продлевать контракт с «Челси», срок которого истекает в конце сезона, так как хочет сменить клуб.

Сине-гранатовые давно хотят пригласить бразильца, однако и прошлым, и позапрошлым летом все предложения «Барсы» лондонцы отклонили.

Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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