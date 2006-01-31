«МЮ» утратил интерес к Кингу. «Борнмут» хотел более 50 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать форварда «Борнмута» Джошуа Кинга этой зимой.
«МЮ» планировал усилить атакующую линию в связи с травмой Маркуса Рэшфорда.
Как сообщает Sky Sports, «Юнайтед» потерял интерес к Кингу и изучает другие варианты для усиления. «Борнмут», по информации журналиста Грэма Бэйли, хотел за 28-летнего игрока более 50 миллионов фунтов. Предложение «МЮ» в 20 миллионов отклонили.
Кинг – воспитанник академии «МЮ», в свое время он играл под руководством Сульшера в молодежной команде.
Нападающий является лучшим бомбардиром «Борнмута» в АПЛ, забив 45 голов в 151 матче.
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