«МЮ» утратил интерес к Кингу. «Борнмут» хотел более 50 млн фунтов

хотел подписать форварда «Борнмута» Джошуа Кинга этой зимой.

«МЮ» планировал усилить атакующую линию в связи с травмой .

Как сообщает Sky Sports, «Юнайтед» потерял интерес к Кингу и изучает другие варианты для усиления. «Борнмут», по информации журналиста Грэма Бэйли, хотел за 28-летнего игрока более 50 миллионов фунтов. Предложение «МЮ» в 20 миллионов отклонили.

Кинг – воспитанник академии «МЮ», в свое время он играл под руководством Сульшера в молодежной команде.

Нападающий является лучшим бомбардиром в АПЛ, забив 45 голов в 151 матче.

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