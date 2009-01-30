Дуглас Сантос: «Матч с «Бенфикой» – боль. Очень жаль, что все так закончилось»

Защитник Дуглас Сантос высказался о матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3), крупное поражение в котором лишило российский клуб евровесны.

Сантос в той встрече был удален, получив вторую желтую за игру рукой в штрафной.

«Матч с «Бенфикой» – боль, нам не хватило собранности, которая у нас обычно есть в домашних матчах. Соперник всегда лучше знает свое поле, его поддерживают болельщики – на некоторых стадионах их фактор очень недооценен. Мне не кажется, что это зависит от турнира, но конкретно матч с «Бенфикой» – одни нервы.

Меня в матче с «Бенфикой» удалили за две желтые карточки. Ни в одном из случаев я не хотел, чтобы так вышло – но это естественно. В первом моменте мне дали желтую за игру рукой после того, как меня толкнули. Знаю, многим показалось, что штрафной и желтую дали за то, что я сфолил против игрока «Бенфики», но на самом деле их дали за игру рукой. Штрафной – окей, я согласен. Но я не хватал мяч рукой, как это показывал судья, чтобы давать мне желтую.

Во втором эпизоде я готовился выбить мяч ногой после навеса «Бенфики», но его в последнюю секунду зацепили головой – в результате траектория поменялась и мяч попал в мою руку.

Очень жаль, что все так закончилось. Мне кажется, домашние матчи с «Бенфикой» и «Лионом» мы провели очень хорошо», – сказал бразилец.

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