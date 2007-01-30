Зидан об игре с «Сарагосой»: «Реал» критикуют за то, что мы не забиваем. Сегодня забили 4»

Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Сарагосой» (4:0) в 1/8 финала Кубка Испании.

– Мы с самого начала и до конца матча играли с очень серьезным настроем – как в защите, так и в атаке. И это против команды, которая хорошо выступала до этого.

Забивание голов – дело каждого футболиста, любой может сделать результат. Я рад за тех, кто отличился, но хорошо и то, что мы не пропустили.

Нас все время критикуют за то, что мы не забиваем, что нам чего-то не хватает, а сегодня мы забили четыре мяча.

Хорошо, что сегодня все были вовлечены в игру. Но в субботу у нас трудный матч (дерби с «Атлетико» – прим. Sports.ru), и нужно будет действовать еще лучше.

– Вы не проигрываете 20 матчей.

– У нас все хорошо, мы хотим и дальше делать правильные вещи, но каждый следующий матч – как экзамен для нас.

– «Реал» сейчас – лучшая команда в Испании?

– Есть много очень хороших команд, и мы довольны тем, что делаем. Но до конца сезона еще много матчей.

Я вижу много позитивных вещей в команде, но «Реал» еще ничего не выиграл. Мы должны продолжать то, что делаем, – сказал тренер.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.