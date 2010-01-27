Бэйл может сыграть с «Атлетико», Азар – нет

Полузащитники «Реала» Гарет Бэйл и продолжают восстанавливаться от травм.

Сегодня валлиец снова тренировался отдельно от общей группы.

Бэйл точно не сыграет с «Сарагосой» 29 января в 1/8 финала Кубка Испании, но может принять участие в домашнем матче 22-го тура с «Атлетико» 1 февраля.

Азар, не играющий более двух месяцев, приступил к тренировкам с мячом, но он не успеет вернуться в строй к мадридскому дерби.

Никто в «Реале» не хочет форсировать процесс восстановления бельгийца, чтобы исключить риск повторной травмы, поэтому теперь Азар будет готовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 26 февраля.