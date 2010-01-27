Месси о гибели Кобе: «Ты был гением. Одним из немногих»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выразил соболезнования в связи с гибелью Кобе Брайанта.
«У меня нет слов...
Выражаю всю мою любовь семье и друзьям Кобе. Было приятно познакомиться с вами и приятно проводить с вами время. Ты был гением. Одним из немногих», – написал Месси.
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