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    Месси о гибели Кобе: «Ты был гением. Одним из немногих»

    Теги Кобе Брайант Барселона Лионель Месси Ла Лига НБА Футбол

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси выразил соболезнования в связи с гибелью Кобе Брайанта.

    «У меня нет слов...

    Выражаю всю мою любовь семье и друзьям Кобе. Было приятно познакомиться с вами и приятно проводить с вами время. Ты был гением. Одним из немногих», – написал Месси.

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