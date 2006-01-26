Юрген Клопп: «Ничья – минимум, что заслужил «Шрусбери». Поздравляю их»

Главный тренер Юрген Клопп высказался после ничьей в матче Кубка Англии со (2:2).

«Сложно выигрывать матчи. Нам не хватит времени, чтобы обсудить все то, что сегодня было не так.

Мы забили действительно хороший гол, но, тем не менее, у Адриана было слишком много работы. Он был великолепен. Они убегали в контратаку, когда мы теряли мяч...

С помощью расстановки они замедлили игру, а мы теряли мяч в неподходящие моменты. Все выглядело не так, будто «Ливерпуль» ведет 2:0. Было похоже, что это мы уступаем 1:2.

«Шрусбери» заслужил ничью. Это был минимум, которого они заслуживали. Поздравляю их», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» упустил победу над «Шрусбери» в Кубке Англии, ведя 2:0. Будет переигровка