Сульшер о разгроме «Транмера»: «Все хотят, чтобы мы провалились, но меня это не заботит»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Транмером» (6:0) в Кубке Англии.

Об игре

«Об этом поле многое было сказано. Мы хорошо сыграли. Мы не хотели, чтобы в матче было много длинных передач, потому что это не та игра, которую мы хотим. Мы опустили мяч вниз и забили хорошие голы. У нас хорошие футболисты. Они отдаются целиком в каждой игре».

О том, что 6 голов забили разные игроки

«Блестяще. Важно, чтобы это распространялось на всю команду, так как мы потеряли Рэшфорда. Два наших нападающих забили – это всем прибавит уверенности».

О давлении на него

«Я не знаю, что вы говорите и пишете. Можно видеть, что все хотят, чтобы мы провалились, но это меня не заботит. Я не встревожен. Я счастлив, но не расслабляюсь», – заявил Сульшер.