Сетьен отменил тренировку в понедельник. У «Барсы» не было выходных с момента его назначения

Главный тренер Кике Сетьен отменил тренировку «Барселоны» в понедельник после поражения от «Валенсии» (0:2) в .

61-летний специалист предоставит выходной день игрокам каталонского клуба.

Дело в том, что с момента назначения в «Барселону», которое состоялось 14 января, Сетьен увеличил количество занятий: в первый день он провел двойную тренировку, а во второй – отменил выходной.

В общей сложности команда провела двенадцать тренировок за тринадцать дней. В понедельник «Барселона» получит первый выходной при Сетьене.

В четверг «Барса» сыграет с «Леганесом» в 1/8 финала Кубка Испании.

«Барселона» снова доминировала по владению, но все равно проиграла «Валенсии». Зато Тер Стеген впервые отбил пенальти в Ла Лиге