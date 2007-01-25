Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав возможные трансферы Динамо Москва Николай Комличенко Чемпионат.com Футбол

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко продолжит карьеру в «Динамо».

24-летний форвард успешно прошел медосмотр в московской команде, сообщает «Чемпионат». Никаких проблем со здоровьем у игрока не обнаружено.

В ближайшее время футболист подпишет контракт с новым клубом на четыре с половиной года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за трансфер россиянина 3,5 миллиона евро.

Комличенко – лучший бомбардир чешской лиги. В текущем сезоне нападающий забил 10 мячей в 15 матчах. Он лидирует в гонке бомбардиров наряду с тремя другими игроками.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья