Денис Глушаков: «Какой я есть, таким и буду. Открытым, справедливым, честным»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, какие уроки извлек в 2019 году.

– Главный жизненный урок, который вы извлекли для себя из 2019 года?

– А какие могут быть уроки? Их нужно потом преподавать – в школе (смеется).

Сейчас еще не время, мне не нужно кому-то что-то доказывать. Мне надо работать, тренироваться и не сдаваться, а результат вы увидите чуть позже.

Конечно, жизнь всегда многому учит, и из любой ситуации нужно делать выводы, извлекать какие-то уроки. Но могу сказать, что в главном я не меняюсь: какой я есть, таким и буду.

– Каким?

– Открытым, справедливым, честным. А кто там что про меня говорит... Да мне все равно! – заявил Глушаков.

«Спартак» 2010-х от Чернявского: Максименко вытеснил Диканя, Кариока в паре с Фернандо, вместо Дзюбы – Глушаков