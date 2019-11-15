Полузащитник Денис Глушаков поздравил своих подписчиков в инстаграме с Новым годом.

«Дорогие мои друзья, мои подписчики. Вот и заканчивается 2019 год. Год был как кардиограмма сердца – фиг его поймешь.

Но это жизнь, это судьба каждого, и не просто так нам даются вызовы в жизни, а, наверное, чтобы мы их решали. Короче, пошел этот 2019 год в баню, мы встретим 2020 год.

Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, смеха, улыбок в ваших домах, благополучия, больших побед в жизни и на футбольном поле.

И помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом, будьте счастливы! Хорошо отпраздновать праздники!» – сказал Глушаков.