Юрген Клопп: «Волшебство Фирмино все решило! Мы два-три раза меняли систему сегодня»

Главный тренер Юрген Клопп поделился наблюдениями по окончании игры с (2:1) в 24-м туре Премьер-лиги.

«Мы сегодня два или три раза изменяли свою систему. «Вулверхэмптон» давал нам разыгрывать мяч до последней трети поля, что позволяло им затем нас контратаковать. Но волшебный момент в исполнении Бобби Фирмино стал решающим!

Пока точно не знаем, насколько серьезное повреждение у Мане. После его ухода с поля нам пришлось перестроиться на формацию 4-3-3. Вследствие этого не хватало одного футболиста, чтобы играть по мячу позади. Мы должны были оставаться в игре и ждать, что кто-то выйдет на первый план, а это опять оказался Бобби», – сказал немец.

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино стал автором победного гола на 84-й минуте.