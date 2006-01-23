«Рубину» интересен экс-хавбек дортмундской «Боруссии» Йойич (Betting Insider)

Состав «Рубина» может пополнить бывший полузащитник дортмундской Милош Йойич.

Betting Insider со ссылкой на надежный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает, что 27-летний серб из – одно из возможных усилений для казанской команды. Клуб рассматривает его приобретение.

Йойич два сезона провел в «Боруссии», сыграв в 20 матчах Бундеслиги, забив 4 гола и сделав 1 пас. Также в Германии серб играл за «Кельн».

В нынешнем сезоне Йойич не выходил на поле, а в прошлом сезоне он провел лишь 8 матчей в чемпионате Турции. Статистику игрока смотрите здесь.

Тренер Леонид Слуцкий ранее подписал контракт с «Рубином» на 5 лет. Один из важнейших пунктов соглашения – усиление состава и трансферы уже в зимнее трансферное окно.

Клуб подписал Ивана Игнатьева («Краснодар»), Дарко Евтича («Лех»), Дениса Макарова («Нефтехимик»), Солтмурада Бакаева («Спартак») и Илью Самошникова («Торпедо»).