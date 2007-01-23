Сарри о Роналду: «Если кому-то и отдавать должное за его нынешнюю форму, то не мне, а его маме»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Кубок Италии Маурицио Сарри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Ромой» (3:1) отметил автора гола форварда Криштиану Роналду.

«Роналду находится в превосходной форме как физически, так и психологически, забивает с завидным постоянством. Не вижу, в чем он мог бы прибавить как игрок в индивидуальном плане. Разве что в оборонительных моментах.

Если кому-то и отдавать должное за его нынешнюю форму, то не мне, а его маме. Благодаря ей он стал примером для подражания», – сказал Сарри.

Роналду – в топ-5 лучших бомбардиров в истории (736 голов, обошел Мюллера). Лидер – чехословак, закончивший в 1950-х

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья