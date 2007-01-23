Сульшер о 0:2 с «Бернли»: «Не можем жалеть себя. Быть в «МЮ» – привилегия»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итог матча с «Бернли» (0:2) в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Нам нужно поднять руки и признаться – так недостаточно хорошо.

В первом тайме мы создали несколько полумоментов, но были недостаточно резки, чтобы воспользоваться шансами. Игроки были хладнокровны, эффективны и хорошо защищались. Мы не смогли вскрыть их оборону.

Парни выложились по полной, но они испытывают подобное впервые в жизни. Когда ты в «Манчестер Юнайтед», ты играешь за самый большой, самый лучший клуб в мире. Некоторые из них провели 10, 12, 15 матчей, и это непросто для них.

Я собираюсь поддержать их и помочь им пройти через это. Все, что мы можем сделать – поднять руки и сказать: «Так недостаточно хорошо».

Мы разочарованы тем, сколько очков мы набрали. Мы каждый день работаем над тем, чтобы эти ребята развивались и выступали лучше.

Ребята выглядели морально уставшими к концу, мы не смогли найти нужной креативности. Мы не можем жалеть себя. Быть в «Манчестер Юнайтед» – привилегия, потому что играешь за лучший клуб в мире. Иногда проходишь через такие периоды, и я уверен, что игроки пройдут это испытание», – сказал Сульшер.