Крауч о «МЮ»: «Самое убийственное – их состав на 100 млн фунтов дороже, чем у «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч резко отозвался о после поражения от «Бернли» (0:2) в рамках АПЛ.

«Самое убийственное – то, что их состав на 100 млн фунтов дороже, чем у . Кто покупает игроков? Сейчас они, наверное, пойдут и потратят 30-40 млн фунтов на одного игрока.

Должно быть, это худший состав за 30 лет. Взгляните на сегодняшний состав, на то, кто сидел на скамейке, это легко заметить. Печальное положение вещей.

Больше нет идентичности. Я теперь не знаю, что значит «игрок «Манчестер Юнайтед». Большинство игроков, которых «МЮ» купил за последние пять лет, сдали», – заявил Крауч.