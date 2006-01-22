«МЮ» предложил 30 млн фунтов за 16-летнего хавбека «Бирмингема» Беллингема

интересуется полузащитником «Бирмингема» Джудом Беллингемом.

По информации Sky Sports, «МЮ» предложил более 30 млн фунтов за 16-летнего хавбека.

Игрок в настоящее время получает в стипендию в размере 145 фунтов в неделю. В июне, когда ему исполнится 17, он сможет подписать свой первый профессиональный контракт.

Беллингемом также интересовались , «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

«Бирмингем», возможно, согласится продать полузащитника, чтобы улучшить свое финансовое положение. В прошлом сезоне с клуба сняли 9 очков за нарушение правил рентабельности.

Беллингем в нынешнем сезоне провел 25 матчей в Чемпионшипе, отметившись четырьмя голами. Его статистику можно изучить здесь.

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