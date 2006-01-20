Сами Хююпя: «Ван Дейк – лучший центральный защитник в мире. У него нет слабых мест»

Теги Ливерпуль Сами Хююпя Джеймс Милнер премьер-лига Англия Джордан Хендерсон Вирджил ван Дейк Футбол

Бывший игрок «Ливерпуля» Сами Хююпя высоко отозвался о защитнике «красных» Вирджиле ван Дейке.

«Я думаю, что Вирджил – лучший центральный защитник в мире. У него нет слабых мест.

Это факт, что до его прихода «Ливерпулю» немного не хватало лидерства. От Джеймса Милнера и Джордана Хендерсона требовалось слишком много.

Когда пришел ван Дейк, он снял груз ответственности с этих двоих, и на поле появился еще один лидер. Он всем придает уверенности, рядом с ним все начинают играть лучше», – сказал Хююпя.

Ван Дейк забил 8-й гол с начала прошлого сезона АПЛ – больше любого защитника в лиге

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