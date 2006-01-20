Роман Нойштедтер: «РПЛ очень хороша. Она сильнее, чем принято думать за рубежом»

Полузащитник Роман Нойштедтер высказал мнение об уровне РПЛ.

— Какие ожидания от перехода в «Динамо» оправдались, а какие — нет?

— Я впервые в российской команде и живу в Москве. РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем о ней принято думать за рубежом. Жаль, что ни один клуб в еврокубках не вышел в весну, но, скажем, в Лиге чемпионов не было большой разницы с сильными соперниками. И «Зенит» побеждал французов, португальцев, и «Локомотив» — на выезде немцев, лишь в концовке пропускал от «Ювентуса».

Да и внутреннее первенство очень интересное — каждый может обыграть каждого. Вот мы встречались с , у которого случилась длительная серия неудач, но соперник не выбивал мяч абы куда, казанцы разыгрывали его внизу, старались играть в качественный футбол.

Я подписал с «Динамо» контракт на один год, поскольку хотел посмотреть, как буду здесь себя чувствовать. Пока всем доволен.

— А в чем отличия нашей лиги от турецкой?

— Там многое построено на индивидуальных усилиях, в России — на дисциплине, тактике, командных взаимодействиях.

— Есть какие-то вещи, которые хотелось бы поменять в РПЛ?

— Нет, – сказал Нойштедтер.