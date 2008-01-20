Сетьен о победном голе Месси: «Он сделал то, что делает всю свою жизнь»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги первого матча во главе клуба, в котором каталонцы обыграли «Гранаду» (1:0).

Об игре

«Думаю, что это был замечательный матч. Возможно, нам не хватило удачи в первом тайме. хорошо защищалась, и было непросто. Кроме того, погода была неприятной, был ветер, поле стало сухим. Я рад, что мы допустили лишь один удар в первом тайме и один во втором, который пришелся в штангу.

Я думаю, что мы многое сделали хорошо, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше перед воротами соперника».

О Месси

«Он сделал то, что делает всю свою жизнь. Такова реальность. Бывают такие игры, когда вы застреваете, нет удачи и вдохновения, а в конце случается прекрасный момент. Отличный пас пяткой от Видаля», – сказал Сетьен.