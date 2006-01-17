Кике Сетьен: «Месси делает тренеров лучше. Он приносит и забирает у нас трофеи»

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением об игре форварда .

«Я согласен со всем, что было сказано о Лео. У него потрясающие показатели, ни один игрок не делал подобного на протяжении всей истории футбола.

Он оказывает чрезвычайное влияние на игру в каждом матче. Он уникальный игрок. Можно подумать, что такой футболист, как он, не появится снова.

Лионель делает нас, тренеров, лучше, он приносит и забирает у нас трофеи.

Теперь есть другой взгляд на ситуацию, поскольку он выступает за мою команду, и ты стараешься по максимуму использовать его. Он игрок, которому не нужно ничего рассказывать, потому что видно, насколько он конкурентоспособен. Это необъяснимо, но прекрасно», – сказал Сетьен.