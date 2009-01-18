Пеп Гвардиола: «Пэлас» забил после единственного углового, а у нас было много моментов»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Это была тяжелая игра, и нам, увы, не удалось победить.

В перерыве сказал парням продолжать играть в том же духе, что и раньше. Почаще доставлять мяч в штрафную площадь и сдерживать Заа в случае контратак.

Сложно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового и больше не имеет шансов, а мы имеем множество моментов и, к сожалению, упускаем победу», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» (2:2), пропустив в добавленное время