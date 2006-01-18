Агуэро вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ, обойдя Лэмпарда

Нападающий Серхио Агуэро сделал дубль в матче 23-го тура АПЛ против (2:2).

30-летний форвард забил 178-й и 179-й голы в Премьер-лиге.

Благодаря этим забитым мячам Агуэро обошел (177 голов) и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

До рекорда Алана Ширера остался 81 гол. Впереди также (208) и Энди Коул (187). Отметим, что АПЛ создана в 1992 году.

Агуэро – официально легенда АПЛ. Он в топ-5 бомбардиров за всю историю лиги, первый среди иностранцев, рекордсмен по хет-трикам