Агуэро вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ, обойдя Лэмпарда

Теги Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Алан Ширер рейтинги Кристал Пэлас Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сделал дубль в матче 23-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2). 

30-летний форвард забил 178-й и 179-й голы в Премьер-лиге.

Благодаря этим забитым мячам Агуэро обошел Фрэнка Лэмпарда (177 голов) и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

До рекорда Алана Ширера остался 81 гол. Впереди также Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187). Отметим, что АПЛ создана в 1992 году.

Агуэро – официально легенда АПЛ. Он в топ-5 бомбардиров за всю историю лиги, первый среди иностранцев, рекордсмен по хет-трикам

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