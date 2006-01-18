Агуэро вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ, обойдя Лэмпарда

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сделал дубль в матче 23-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2).
30-летний форвард забил 178-й и 179-й голы в Премьер-лиге.
Благодаря этим забитым мячам Агуэро обошел Фрэнка Лэмпарда (177 голов) и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
До рекорда Алана Ширера остался 81 гол. Впереди также Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187). Отметим, что АПЛ создана в 1992 году.
Агуэро – официально легенда АПЛ. Он в топ-5 бомбардиров за всю историю лиги, первый среди иностранцев, рекордсмен по хет-трикам