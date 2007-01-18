Робби Сэвидж: «Агуэро – величайший форвард в эру АПЛ. Он лучше Анри и Ширера»

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж назвал из «Манчестер Сити» лучшим форвардом в истории АПЛ.

«Агуэро – величайший форвард в эру Премьер-лиги. Ну давайте опровергайте это, если думаете, что я неправ.

После его исторического хет-трика в ворота «Астон Виллы» Агуэро заслужил, чтобы его называли самым беспощадным убийцей в штрафной площади соперника.

Он превосходит Анри и Ширера, двух лучших нападающих, против которых я играл, в борьбе за корону. И фанатам стоит наслаждаться его игрой, потому что Серхио не будет тут вечно.

Я изучал самых забивных и смертоносных форвардов, которых мы видели в АПЛ за последнюю четверть века, и статистика [Агуэро] говорит сама за себя», – написал Сэвидж в своей колонке.

Агуэро – официально легенда АПЛ. Он в топ-5 бомбардиров за всю историю лиги, первый среди иностранцев, рекордсмен по хет-трикам