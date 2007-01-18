«Челси» проиграл «Ньюкаслу», пропустив на 94-й минуте

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В 23-м туре АПЛ «Челси» на выезде проиграл «Ньюкаслу» (0:1).

Команда Фрэнка Лэмпарда, набрав 39 очков в 23 матчах, идет четвертой в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», который завтра проведет свой матч 23-го тура с «Ливерпулем», отстает на пять очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ньюкасл – Челси 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
18 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Хэйден.
НьюкаслДубравка, Фернандес, Кларк, Виллемс (Ритчи, 12), Крафт (Лонгстафф, 71), Альмирон, Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Ласселс, Жоэлинтон.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс (Эмерсон, 75), Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80).
Предупреждения:
Хэйден (55), Эмерсон (84).

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