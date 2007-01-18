«Челси» проиграл «Ньюкаслу», пропустив на 94-й минуте

В 23-м туре АПЛ «Челси» на выезде проиграл «Ньюкаслу» (0:1).
Команда Фрэнка Лэмпарда, набрав 39 очков в 23 матчах, идет четвертой в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», который завтра проведет свой матч 23-го тура с «Ливерпулем», отстает на пять очков.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 18 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Гол:
- 1:0 – 90 Хэйден.
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Ньюкасл –
Дубравка, Фернандес, Кларк, Виллемс (Ритчи, 12), Крафт (Лонгстафф, 71), Альмирон, Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Ласселс, Жоэлинтон.
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Челси –
Аррисабалага, Джеймс (Эмерсон, 75), Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80).