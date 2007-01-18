«Челси» проиграл «Ньюкаслу», пропустив на 94-й минуте

В 23-м туре АПЛ на выезде проиграл «Ньюкаслу» (0:1).

Команда Фрэнка Лэмпарда, набрав 39 очков в 23 матчах, идет четвертой в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», который завтра проведет свой матч 23-го тура с «Ливерпулем», отстает на пять очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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