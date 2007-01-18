Моуринью о желании Конте подписать Эриксена: «Тренер не должен говорить о чужих игроках, пока они не стали твоими»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал высказывание своего коллеги из «Интера» Антонио Конте о желании приобрести полузащитника «шпор» Кристиана Эриксена.
Итальянец заявил, что миланцам «нужны опытные игроки, у которых заканчиваются контракты».
Эриксен летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что он уже согласовал контракт с «Интером».
«Думаю, мы, тренеры, должны одинаково высказываться о трансферах. На мой взгляд, нам всегда следует быть скрытными, пока сделка не состоится.
Когда вы спрашиваете у меня об игроке А, Б или В, как это было по поводу трех футболистов, то как я могу говорить о трех игроках, которые не являются моими игроками?
Думаю, мы [тренеры] всегда должны защищаться. Ничего, ничего [не говорить]. И когда я вижу, как ответственные люди говорят об Эриксене… Думаю, мы не должны говорить об игроках из других клубов, пока они не стали твоими игроками», – сказал Моуринью.
Также португалец заявил, что «Тоттенхэм» не получал предложений по Эриксену и датчанин сыграет в субботу с «Уотфордом».