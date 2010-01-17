Брат 17-летней внучки Ельцина опроверг информацию о ее свадьбе со Смоловым

Родственники Марины Юмашевой, 17-летней внучки первого президента России Бориса Ельцина, отрицают скорую свадьбу девушки с нападающим Федором Смоловым.

Брат девушки Борис Ельцин-младший заявил, что семья ничего не знает о свадьбе, сообщает StarHit со ссылкой на телеграм-канал «Татлер-батлер».

Ранее сообщалось, что Смолов и Юмашева планируют сыграть свадьбу в следующем году, когда девушка станет совершеннолетней.

Похоже, Смолов встречается с внучкой Ельцина. Ей 17 лет – родилась в Лондоне, училась в Австрии