Брат 17-летней внучки Ельцина опроверг информацию о ее свадьбе со Смоловым

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Борис Ельцин Политика Футбол

Родственники Марины Юмашевой, 17-летней внучки первого президента России Бориса Ельцина, отрицают скорую свадьбу девушки с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

Брат девушки Борис Ельцин-младший заявил, что семья ничего не знает о свадьбе, сообщает StarHit со ссылкой на телеграм-канал «Татлер-батлер».

Ранее сообщалось, что Смолов и Юмашева планируют сыграть свадьбу в следующем году, когда девушка станет совершеннолетней.

Похоже, Смолов встречается с внучкой Ельцина. Ей 17 лет – родилась в Лондоне, училась в Австрии

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