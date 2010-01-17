Демба Ба: «Я ударю Мане, если он скажет, что сильнее Месси, но в 2019-м он заслужил «Золотой мяч»

Нападающий «Истанбула» Демба Ба рассказал, почему «Золотой мяч» в 2019 году должен был получить его соотечественник, вингер Садьо Мане.

«В наше время много говорят о статистике. На мой взгляд, и по индивидуальным, и по личным показателям Мане должен был брать мяч».

Я бы сказал, что поменяй вы статистику Мане в 2019-м на статистику Месси, «Золотой мяч» все равно бы дали Месси, даже если он забил бы меньше голов.

Факт в том, что Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, провел невероятный сезон и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ. Это безумие! Более того, во всех этих матчах он играл ключевую роль. Уверен, он мог бы получить «Золотой мяч».

Я обсуждал это со многими игроками. Они говорят, мол, да, но Месси как игрок сильнее. Конечно, это все знают! Даже если сам Садьо подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу и скажу: «Замолчи, парень, присядь!» Но в 2019 году он провел сезон лучше», – сказал Ба.

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