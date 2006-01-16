Томас Цорн: «РПЛ не готова к расширению. Свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб не поддержал идею расширения РПЛ.
«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова.
В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ.
Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово.
Не очевидны и экономические предпосылки к расширению – это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав.
Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», – приводит слова Цорна официальный телеграм-канал пресс-службы «Спартака».
РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы