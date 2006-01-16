Томас Цорн: «РПЛ не готова к расширению. Свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара»

Генеральный директор Томас Цорн рассказал, почему клуб не поддержал идею расширения РПЛ.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова.

В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ.

Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и , которые оказались не готовы финансово.

Не очевидны и экономические предпосылки к расширению – это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав.

Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», – приводит слова Цорна официальный телеграм-канал пресс-службы «Спартака».

РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы