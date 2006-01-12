Хави примет решение по «Барсе» сегодня. Если он решит возглавить ее летом, Вальверде может уйти сам

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Главный тренер «Аль-Садда» Хави сегодня должен принять решение, перейдет ли он в «Барселону» в январе или задержится до лета, сообщает Mundo Deportivo.

Генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль сегодня проведут с Хави последнюю встречу и постараются убедить его вернуться в Испанию зимой и подписать контракт на два с половиной сезона.

Хотя представители клуба считают, что тренер скорее предпочтет возглавить его летом, шансы на немедленный переход остаются.

Будущее Эрнесто Вальверде, возглавляющего «Барселону» в настоящий момент, зависит от решения Хави. Если бывший хавбек «Барсы» решит приступить к работе с января, то Вальверде будет уволен в понедельник.

Однако если Хави предпочтет подождать до лета, то Эрнесто сам может подать заявление об отставке, несмотря на финансовые потери от такого решения.

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