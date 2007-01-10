Месси о 2:3 от «Атлетико»: «Постараемся больше не повторять детских ошибок»

Нападающий «Барселоны» дал комментарий после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Нам во многом нужно прибавлять. Знаем, что наши результаты оставляют желать лучшего. В этом году постараемся играть так же, как сегодня, но больше не повторять детских ошибок.

Ситуация сложная, мы выбыли из турнира, который хотели выиграть. Но мы должны двигаться дальше и расти.

Теперь у нас будет больше времени для подготовки к ближайшему матчу. Впереди второй круг , где мы лидируем, хотя не всегда играем хорошо. Постараемся улучшить игру», – сказал Месси.

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