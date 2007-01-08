Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения: «Он научил нас читать по губам»

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Сборная России поздравила тренера «Уфы» Вадима Евсеева с 44-м днем рождения.

«Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена.

А сегодня у него день рождения. Поздравляем», – говорится в сообщении сборной в твиттере.

Также аккаунт национальной команды выложил видео гола Евсеева сборной Уэльса (1:0), благодаря которому сборная России пробилась на чемпионат Европы 2004 года.

После матча Евсеев на эмоциях крикнул в телекамеру: «### вам! Понятно? ###!» Момент попал в трансляцию.

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