Левандовски о Клоппе: «Можно пройти сквозь огонь ради такого тренера»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, с которым они вместе работали в дортмундской «Боруссии».

«Там я встретил человека, который очень развил меня как личность. Клопп многому меня научил и открыл для меня мир футбола.

У него есть харизма, и он правильно сочетает смех и серьезную критику в общении с игроками. Можно пройти сквозь огонь ради такого тренера», – сказал Левандовски.

Клопп изящно разнес календарь АПЛ: сравнил с личной жизнью и встречами с друзьями, предложил свою помощь