У «Эвертона» рекордные убытки. Анчелотти дадут меньше денег на трансферы, чем Марку Силве летом

В ближайшие дни объявит о рекордных убытках, сообщает The Telegraph.

Клуб потратил на трансферы около 450 миллионов фунтов с момента покупки бизнесменом Фархадом Мошири 49.9 процентов акций клуба в 2016 году.

Соотношение расходов на зарплаты игрокам с общими доходами клуба превышает «красный порог», установленный УЕФА на уровне 70 процентов, при этом «Эвертон» не может изменить ситуацию из-за того, что не участвует в еврокубках.

Также расходы клуба выросли в связи с инвестициями в строительство нового стадиона.

Немало средств ушло и на то, чтобы расстаться с прежними тренерами команды. Так, увольнение Роберто Мартинеса и его штаба обошлось в 11,3 миллиона фунтов, а на и Сэма Эллардайса было потрачено суммарно 14,4 миллиона.

Также значительные выплаты были сделаны Марку Силве, отработавшему лишь половину своего трехлетнего контракта.

В то же время УЕФА больше не осуществляет финансовый контроль деятельности клуба, и «Эвертон» ориентируется только на требования АПЛ, которым полностью соответствует.

В связи с рекордными потерями главный тренер не сможет зимой рассчитывать на такой же трансферный бюджет, какой летом был выделен его предшественнику Марку Силве.

Однако руководство заверило Анчелотти, что он все же сможет приобрести важных футболистов – например, защитника «Ювентуса» , являющегося одним из самых желанных игроков для тренера.