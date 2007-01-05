«Реал» заплатит за Рейньера 30 млн евро. Бразилец сначала будет играть за «Кастилью»

Полузащитник Рейньер близок к переходу в «Реал».

Мадридцы рассчитывают оформить трансфер бразильца 19 января, когда ему исполнится 18 лет – чтобы избежать проблем с ФИФА из-за возможного нарушения правил перехода несовершеннолетнего игрока.

По информации Marca, «Реал» заплатит за Рейньера не 35, а 30 млн евро. При этом изначально опция выкупа хавбека составляла 70 млн.

После перехода в «Реал» игрока отправят во вторую команду – «Реал Кастилью», выступающую в 3-м испанском дивизионе.

Помимо «Барселоны» также интересовались «Атлетико», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Статистику игрока можно найти здесь.