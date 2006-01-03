Тошич о наследии коммунизма в РФ: «Есть изображения Ленина, Сталина. Памятники на каждом бульваре»

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич рассказал об отношении россиян к коммунистическому прошлому.

«В Москве с течением времени становится все меньше и меньше старого коммунистического духа. Они в каком-то роде... модернизировали себя. Однако еще есть символы той эпохи. Изображения Ленина, Сталина. Памятники? На каждом бульваре.

Как я знаю, они не любят американцев. С чего бы? Но у них нет никаких проблем с тем, чтобы поехать в Америку», – сказал Тошич.

Экс-хавбек ЦСКА Тошич об отношении россиян к Путину: «Любят его. Он вернул им чувство собственного достоинства»