Клопп про год без поражений в АПЛ: «Цель была не продлить серию, а выиграть матч»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча АПЛ с «Шеффилдом» (2:0).

«Очевидно, что это хорошо [не проигрывать в течение года], но сегодня цель была не в том, чтобы продлить серию, а в том, чтобы выиграть матч.

Лучшее, что можно сделать, когда играешь против – это сделать так, чтобы игра не была впечатляющей. Мы контролировали игру.

Мы играли за линиями их формации, между линиями, ломали эти линии, проводили контратаки. Все, что мы хотели. Ребята играли поразительно.

Я по-настоящему счастлив и очень горжусь парнями. Мы не должны принимать такие вещи как должное.

То, как мы контролировали «Шеффилд», было необычайно. Мы невероятно хорошо владели мячом: спокойно и в то же время оживленно. Голы – выдающиеся», – сказал Клопп.

Клопп – это романтика и драйв 2010-х. Он вернул «Боруссию» на вершину и переворачивает историю «Ливерпуля»