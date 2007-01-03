Салах 5 сезонов подряд забивает 10+ голов в чемпионатах

Нападающий Мохамед Салах открыл счет в матче с «Шеффилдом» (1:0, первый тайм) в рамках 21-го тура АПЛ.

Этот гол стал для 27-летнего египтянина десятым в нынешнем сезоне АПЛ.

Таким образом, Салах забивает 10 и более мячей в чемпионатах уже 5 сезон подряд: в последние три сезона это удалось ему в составе «красных», два сезона до этого – в «Роме».

Также «Шеффилд Юнайтед» стал 25-м клубом АПЛ, с которым Салах сыграл в качестве футболиста «Ливерпуля». Мохамед не забивал лишь трем из них – «Манчестер Юнайтед», «Суонси» и «Астон Вилле».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.