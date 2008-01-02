Алиссон – лучший бразильский футболист 2019 года в Европе. Он обошел Фирмино

Вратарь Алиссон стал обладателем награды Samba Gold 2019.

Приз вручается бразильскому футболисту, играющему в Европе. Победитель выбирается голосованием среди журналистов, игроков и интернет-пользователей (у них победил Тиаго Силва из «ПСЖ»).

По итогам голосования 27-летний голкипер набрал 35,54% голосов.

Второе место занял форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино (23,48%), третьим стал защитник Тиаго Силва (10,46%).

На четвертом месте расположился еще один футболист «Ливерпуля» – Фабиньо (8,03%). Неймар занял 5-е место, набрав 7,57% голосов.

Приз вручается с 2008 года. Первым его обладателем стал экс-хавбек «Милана» Кака. Неймар и Тиаго Силва побеждали по три раза. Еще по разу награду вручали Луису Фабиано, Филиппе Коутиньо, Майкону и Фирмино.

Сборная «Ливерпуля» 2010-х: Джеррард и Каррагер в команде Клоппа