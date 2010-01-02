Виейра о «Золотом мяче»: «Мане заслужил гораздо больше, чем 4-е место. Это несправедливо»

Экс-игрок «Арсенала» Патрик Виейра заявил, что хавбек Садьо Мане незаслуженно занял 4-е место в голосовании на «Золотой мяч».

– стал только четвертым в голосовании на «Золотой мяч» 2019 года. Вы считаете это несправедливым?

– Я считаю это нечестным. Я считаю, что это несправедливо с точки зрения того, он сделал, сколько матчей провел, сколько раз он решал эпизоды. То значение, которое он имел для голов «Ливерпуля», но в самой большей степени – то, как он вел себя на поле. Я думаю, он заслужил гораздо больше, чем это четвертое место, – сказал Виейра.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» в 2019 году стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Второе место в голосовании занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а третье – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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