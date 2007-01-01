Гвардиола о чемпионской гонке в АПЛ: «Нужно работать упорнее, играть лучше и молиться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» высказался о чемпионской гонке в Англии.

«[Нужно] работать упорнее, играть лучше и молиться.

Мы всегда можем сделать то, что нам по силам. Однако есть и другие проблемы, которые мы не контролируем», – отметил специалист.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли он в виду ВАР и список травмированных, Гвардиола сказал: «Вы и сами знаете».

При этом испанец подчеркнул, что не считает низкую активность «Сити» в летнее трансферное окно причиной трудностей.

«Нет. Я думаю, это фантастическая команда. Я люблю свою команду. У нас были проблемы с травмами.

«Ливерпуль» невероятен. Они чемпионы Европы и потеряли два очка, так что мы должны их поздравить. Расстояние между нами не должно быть таким, но такова ситуация», – заключил тренер.

Пеп Гвардиола: «Нет оснований думать о чемпионской гонке»