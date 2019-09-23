«Интер» готов предложить «Челси» 25 млн фунтов за Эмерсона. «Юве» тоже заинтересован

«Интер» может приобрести флангового защитника «Челси» Эмерсона.
Миланский клуб готов предложить за футболиста 25 миллионов фунтов. Ситуация с возможным переходом Эмерсона в «Интер» будет зависеть от того, сможет ли «Челси» подписать кого-то другого на позицию фулбека в январе.
В воскресенье главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард заменил защитника уже на 34-й минуте дерби с «Арсеналом» (2:1). Эмерсон в целом не пользуется глубоким доверием со стороны англичанина.
Помимо «Интера», интерес к футболисту проявляет «Ювентус», однако более вероятно, что защитник перейдет в миланский клуб, если «Челси» одобрит его уход.
Лэмпард хотел бы видеть на левом фланге обороны Бена Чилуэлла из «Лестера». «Лисы» не намерены продавать своих ключевых игроков зимой.