«Интер» готов предложить «Челси» 25 млн фунтов за Эмерсона. «Юве» тоже заинтересован

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«Интер» может приобрести флангового защитника «Челси» Эмерсона.

Миланский клуб готов предложить за футболиста 25 миллионов фунтов. Ситуация с возможным переходом Эмерсона в «Интер» будет зависеть от того, сможет ли «Челси» подписать кого-то другого на позицию фулбека в январе.

В воскресенье главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард заменил защитника уже на 34-й минуте дерби с «Арсеналом» (2:1). Эмерсон в целом не пользуется глубоким доверием со стороны англичанина.

Помимо «Интера», интерес к футболисту проявляет «Ювентус», однако более вероятно, что защитник перейдет в миланский клуб, если «Челси» одобрит его уход.

Лэмпард хотел бы видеть на левом фланге обороны Бена Чилуэлла из «Лестера». «Лисы» не намерены продавать своих ключевых игроков зимой.

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