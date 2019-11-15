«Боруссия» продала Вайгля «Бенфике» за 20 млн евро

Полузащитник Юлиан Вайгль официально перешел из дортмундской в «Бенфику».

Оба клуба подтвердили факт договоренности о трансфере, хотя 24-летний футболист еще должен пройти медицинский осмотр в своей новой команде. Ожидается, что все формальности будут окончательно улажены в первые дни 2020 года.

Как сообщила , сумма трансфера составила 20 миллионов евро. «Боруссия» в свою очередь отметила, что решение о трансфере принято в соответствии с пожеланиями самого игрока.

Статистику Юлиана Вайгля можно посмотреть здесь.