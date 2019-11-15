Предложение «Барсы» по Ольмо не устроило загребское «Динамо»

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«Барселона» хочет приобрести полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо.

Каталонский клуб, воспитанником которого является 21-летний хавбек, рассчитывает вернуть игрока летом, но не исключен вариант трансфера уже зимой.

Однако официальное предложение сине-гранатовых о хорватский клуб не устроило, сообщает Marca.

При этом стороны не так далеки от договоренности, «Динамо» открыто для продажи футболиста.

Ранее сам Ольмо заявил о желании покинуть загребскую команду. Год назад сообщалось, что «Динамо» оценивает его в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Ольмо забил 8 голов и отдал 7 передач в 22 матчах за «Динамо». Он также дебютировал за сорную Испании в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой (7:0), забив гол.

У «Барсы» проблемы с академией: так мало воспитанников в основе не было с 2002-го, таланты уезжают в другие лиги

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