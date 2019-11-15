«Челси» узнавал, есть ли в контракте Вернера сумма отступных

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«Челси» интересуется нападающим «Лейпцига» Тимо Вернером.

По информации The Telegraph, лондонский клуб узнавал, имеется ли в контракте 23-летнего форварда пункт о сумме отступных, который можно активировать зимой.

Ранее в медиа появлялась различная информация об отступных Вернера. По одним данным, форварда можно выкупить за 25,6 млн фунтов, по другим – за 51,2 млн. «Челси» пытался получить конкретные сведения по данному вопросу.

Команда Фрэнка Лэмпарда планирует усилить атакующую линию в январское трансферное окно после снятия запрета ФИФА на подписание новичков.

В шорт-лист «Челси», помимо Вернера, также входят Мусса Дембеле («Лион»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Уилфрид Заа («Кристал Пэлас»), Леон Бэйли («Байер») и Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал»).

В нынешнем сезоне немец в 24 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 23 мяча.

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