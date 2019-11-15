Нападающий Карим Бензема договорился с «Реалом» о продлении контракта.
По информации Marca, новое соглашение 32-летнего форварда с мадридской командой рассчитано до лета 2022 года. Оно будет подписано летом, после чего о сделке объявят официально.
Нынешний договор француза рассчитан до 2021 года. Новый контракт предусматривает улучшенные условия для футболиста.
Ранее стало известно, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил продление контракта с игроком.
В этом сезоне Бензема провел за «Реал» 17 матчей в Ла Лиге, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. С более подробной статистикой форварда вы можете ознакомиться здесь.