Нападающий Карим Бензема договорился с о продлении контракта.

По информации Marca, новое соглашение 32-летнего форварда с мадридской командой рассчитано до лета 2022 года. Оно будет подписано летом, после чего о сделке объявят официально.

Нынешний договор француза рассчитан до 2021 года. Новый контракт предусматривает улучшенные условия для футболиста.

Ранее стало известно, что главный тренер «Реала» одобрил продление контракта с игроком.

В этом сезоне Бензема провел за «Реал» 17 матчей в Ла Лиге, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. С более подробной статистикой форварда вы можете ознакомиться здесь.