🎯Гол Деспотовича признан лучшим в первой части сезона РПЛ по версии читателей Sports.ru

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович признан автором самого красивого гола в первой части сезона РПЛ по версии читателей Sports.ru.

Мяч, забитый 27-летним форвардом в ворота «Ахмата» в 4-м туре российского чемпионата, набрал 23% голосов.

Второе место разделили голы защитника «Зенита» Юрия Жиркова в матче со «Спартаком» и хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича в игре с «Тамбовом» – по 17%.

Гол Деспота – лучший в первой части РПЛ. Заболотный – только четвертый, а Нобоа не попал в топ-5