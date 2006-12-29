🎯Гол Деспотовича признан лучшим в первой части сезона РПЛ по версии читателей Sports.ru

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Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович признан автором самого красивого гола в первой части сезона РПЛ по версии читателей Sports.ru.

Мяч, забитый 27-летним форвардом в ворота «Ахмата» в 4-м туре российского чемпионата, набрал 23% голосов.

Второе место разделили голы защитника «Зенита» Юрия Жиркова в матче со «Спартаком» и хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича в игре с «Тамбовом» – по 17%.

Гол Деспота – лучший в первой части РПЛ. Заболотный – только четвертый, а Нобоа не попал в топ-5

 
 
 
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Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga)

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